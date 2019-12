Borna impresionanta bifata de Cristina Neagu dupa meciul stralucit facut in fata Senegalului la Campionatul Mondial

Ziare.

partida cu Senegal de la Campionatul Mondial de handbal, primul meci castigat de fetelenoastre in Japonia.Sportiva noastra aleasa de mai multe ori cea mai buna handbalista a Romaniei a marcat de 13ori in victoria cu Senegal, scor 29-24, iar la final a primit titlul de MVP al acesteipartide:Dupa acest meci, Cristina Neagu a atins o cifra impresionanta si in acelasi timp rotunda, 800de goluri pentru nationala Romaniei, in cele 192 de partide in care a fost selectionata.Per total, romanca de 31 de ani de la CSM Bucuresti are 19 goluri marcate la acest Mondialasiatic, impreuna cu cele 6 marcate in primul meci cu Spania.Urmatorul meci al nostru in Japonia la Kumamoto are loc marti de la ora 12, impotrivanationalei din Kazahstan, meci si el LIVE pe Ziare.com.