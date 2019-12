Ce spune Cristina Neagu dupa jocul cu Senegal in care a fost desemnata MVP-ul partidei la Campionatul Mondial

Ziare.

29-24 a fost scorul pentru formatia noastra, care a facut putin uitata rusinea de sambata cu Spania, cand a pierdut la 15 goluri diferenta, 31-16."Ne asteptam sa fie un meci foarte greu. Din punct de vedere psihic era foarte important sa ne revenim. Nu e usor sa treci peste un meci ca cel cu Spania. Ieri, Senegal a jucat foarte bine cu Muntenegru. Sunt fericita ca am castigat un meci de lupta. Destul de rar am pierdut de Ziua Nationala a Romaniei si sunt foarte fericita.Nu conteaza cele 13 goluri, conteaza ca am invins azi. Eu voi da tot ce am mai bun atata timp cat sunt pe teren. Momentan imi lipseste pregatirea, dar ma bucur ca am putut sa le ajut pe fete. Pentru noi important e sa castigam urmatorul meci", a fost declaratia lui Neagu, vizibil usurata, dupa meci, pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Romania are 2 puncte si va evolua meciul urmator marti de la ora 12 cu Kazahstan, LIVE pe Ziare.com de asemenea.Tara noastra a participat la toate editiile de pana acum ale Mondialului de handbal feminin, 24 la numar.Doar 3 aruncari a ratat Neagu duminica din cele 16 aruncate la poarta africanelor, avand un procentaj deosebit, de 81 la suta. La loviturile de la 7 metri, a avut procentaj perfect, de 100 la suta.Dupa primele doua etape de la CM, Cristina Neagu are deja 19 goluri.D.A.