Cristina Neagu a anuntat suma pe care o doneaza Crucii Rosii

"Va multumesc tuturor pentru mobilizare. Asa cum va spuneam, stocul de tricouri CN8 a fost epuizat in numai cateva ore. S-au vandut toate cele 105 tricouri pe care le aveam, insumand 7.350 lei, suma care va fi donata catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de materiale necesare in spitale in aceasta perioada. Cei care au comandat vor primi pe email dovada donarii banilor. Multumesc echipei mele Sports-HUB pentru implicare si gestionarea comenzilor", a scris Neagu pe contul personal de Facebook Pentru Cristina Neagu, desemnata de patru ori cea mai buna handbalista a lumii, aceasta este a doua campanie umanitara promovata pe site-ul de socializare citat in ultima perioada."Prieteni, m-am bucurat sa vad cat de creativi ati fost la #handballchallenge, dar azi vreau sa va provoc la ceva mult mai important. Haideti sa donam aceasta suma infima, dar care poate insemna foarte mult daca o facem in numar cat mai mare, pentru combaterea acestui virus. Incurajati-va si provocati-va rudele, prietenii si colegii sa trimita SMS la 8826 cu textul 'Impreuna'. Lasati in comentarii screenshot-ul cu SMS-ul trimis, pentru a incuraja cat mai multi oameni sa doneze. Impreuna suntem mai puternici", scria handbalista la sfarsitul saptamanii trecute.