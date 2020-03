Cristina Neagu, apel disperat catre romani: "Multi dintre noi inca nu realizeaza gravitatea acestui virus"

Ziare.

Cea mai buna handbalista din lume considera ca multi romani "nu realizeaza gravitatea acestui virus"."Din pacate, multi dintre noi inca nu realizeaza gravitatea acestui virus si se plimba nestingheriti pe strazi. Stati in casa oameni buni, acesta e modul in care ne protejam pe noi si pe cei dragi noua! Aveti grija de voi!", a scris Cristina Neagu pe pagina ei de Facebook.Ultima informare oficiala, de sambata de la ora 13:00, arata o crestere accelerata a cazurilor confirmate in Romania, respectiv 59 de cazuri noi. Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre un an si 74 de ani.Numarul total al cazurilor confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns astfel la 367.Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate si externate (36 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, unul la Constanta si unul la Iasi).I.G.