Cristina Neagu, atacuri vehemente la fostul selectioner al Romaniei: "M-am accidentat pentru ca nationala sa se califice la Olimpiada si el a plecat"

In aceste momente, la echipa nationala selectioner este suedezul Thomas Ryde, cel care tocmai si-a dat demisia de la CSM Bucuresti , echipa pe care o antrena in paralel.Neagu nu l-a menajat insa pe fostul selectioner al nationalei, spaniolul Ambros Martin, despre care spune ca a dat dovada de lipsa de fair-play atunci cand a parasit echipa Romaniei."A fost lipsit de fair-play. Asa ceva nu se face. Este o echipa care a dat cea a avut mai bun sub comanda lui. El spunea ca obiectivul lui principal e Tokyo. Sa lasi echipa nationala cu un an inainte de Olimpiada e un lucru lipsit de fair-play. Nu am vorbit cu el si probabil ca nu o voi face.Eu chiar m-am accidentat pentru ca echipa nationala sa ajunga sa joace semifinala la Mondiale si sa se califice la Olimpiada. Nu mi-a dat nici macar un mesaj pentru asta. Din punctul meu de vedere, nu se cuvine ce a facut el. Daca echipa era pe drumul bun sau rau, cred ca i se datoreaza, dupa trei ani de cand o conducea", puncta suparata Neagu, intr-un interviu pentru cei de la DigiSport.Ambros Martin a plecat de mai mult de jumatate de an de pe banca nationalei Romaniei.Neagu inca este in perioada de refacere dupa grava accidentare pe care a suferit-o la Europenele de handbal feminin din 2018, in partida cu Ungaria, ruptura de ligamente incrucisate.Cristina Neagu, aleasa drept cea mai buna handbalista a lumii in 2015, 2016 si 2018, a vorbit si despre echipa nationala: "Echipa nationala a Romaniei e in continuare in reconstructie. E foarte greu sa luam o medalie de aur in acest moment", mai adauga marea noastra sportiva.La inceputul lui 2019, Neagu s-a operat la genunchiul drept, in Belgia.Pentru echipa nationala a Romaniei urmeaza in luna decembrie turneul final al Campionatului Mondial, care se va disputa la Tokyo.D.A.