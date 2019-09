Cristina Neagu, convocata la nationala chiar daca nu poate sa joace

Ziare.

Accidentata grav in finalul anului trecut si operata la inceputul lui 2020, Neagu nu a evoluat deloc pana acum pentru formatia sa de club, CSM Bucuresti, si are sanse minime sa o faca pana cand trebuie sa se prezinte la nationala.Totusi, antrenorii Thomas Ryde si Costica Bucesci au decis sa ii trimita mesajul de convocare pentru a o ajuta sa reintre in atmosfera nationalei."Cristina e greu de crezut ca va juca. Am chemat-o insa sa reintre in atmosfera de la echipa nationala. Ea sta de vorba cu jucatoarele tinere foarte mult si ne ajuta prezenta ei", a explicat Buceschi pentru gsp.ro In varsta de 31 de ani, Cristina Neagu este cea mai valoroasa jucatoare de handbal a Romaniei, ea castigand de patru ori titlul de handbalista anului in lume!Neagu si-a prelungit contractul cu CSM in luna mai, alegand sa ramana inca un sezon la fosta campioana.