Cristina Neagu, exasperata de jocul nationalei Romaniei

Menajata in duelul de palmares cu Japonia, de la Campionatul Mondial, Neagu a urmarit duelul cu niponele de pe banca de rezerve.In finalul unei primei reprize in care Japonia ne-a calcat in picioare cea mai buna handbalista din lume a cedat si a tipat la colegele sale.Imediat dupa ce Sasaki a inscris cu un sut la vinclu, Neagu a izbucnit pe banca.Fara Cristina pe teren Romania nu a reusit sa faca fata in duelul cu un adversar modest, primind o adevarata lectie de handbal modern.M.D.