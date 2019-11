Cristina Neagu face un anunt dureros inaintea Campionatului Mondial de handbal feminin

Ziare.

"Imi doresc sa obtinem o clasare care sa ne permita sa jucam la turneul preolimpic. Cred ca asta e cel mai important lucru acum, e greu sa ne gandim la medalii. Avem iar debutante, asa ca eu cred ca obtinerea unui loc pentru turneul preolimpic este un obiectiv realist. Avem o grupa destul de echilibrata, primul meci cu Spania este foarte important. Daca vom castiga, atunci bagam Spania sub noi in clasament, dupa care urmeaza doua partide cu cele mai slab clasate echipe din grupa... Deci daca vom castiga primele 3 meciuri din grupa vom fi sigure de calificarea in grupele principale. Dar in acest format e important cu cate puncte mergi in grupele principale, asa ca ne dorim sa facem cat mai multe", a spus jucatoarea inaintea antrenamentului sustinut de nationala la Sala Apollo din Capitala.Ea a mentionat ca de abia a revenit dupa accidentare si va incerca sa ajute cat poate prima reprezentativa."E clar ca eu nu sunt in deplinatatea fortelor, am inceput antrenamentele abia acum 2 saptamani. Totul s-a intamplat foarte repede pentru mine, am avut meciuri din 3 in 3 zile, am si calatorit foarte mult... am facut abia 6 antrenamente si o sa mai fac cateva pana incepe Campionatul Mondial. Merg la acest Campionatul Mondial sa ajut echipa nationala atat cat pot. Nu o sa fiu jucatoarea de acum un an pentru ca imi va fi practic imposibil. Eu nu am aceste asteptari de la mine si nu ar trebui sa le aiba nimeni pentru ca nu sunt robot. Dar atata vreme cat voi fi pe teren voi incerca sa dau tot ce am mai bun", a afirmat ea."Cred ca sunt in lot 7 jucatoare noi fata de Campionatul European. Este o echipa mai putin experimentata fata de anul trecut, asta e clar. Cumva echipa nationala este intr-o continua reconstructie, desi suntem in an preolimpic. Insa eu am incredere in acest lot si sunt convinsa ca fetele vor da tot ce au mai bun si vom incerca sa obtinem clasarea pe care ne-o dorim. Cred ca sunt suficiente 10 zile pentru acomodare, chiar ma bucur ca plecam cu atat de mult timp inainte in Japonia. Avem nevoie sa ne acomodam cu fusul orar, pentru ca am avut aceasta problema cand am pleca la Rio, la Jocurile Olimpice. De asemenea, e important sa nu avem probleme cu mancarea si sa ne acomodam repede ca sa ne putem antrena", a adaugat handbalista.Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior in 12 decembrie 2018, in partida dintre Romania si Ungaria (scor 29-31) din cadrul Campionatului European de handbal feminin din Franta - EHF EURO 2018.Ea a revenit pentru prima oara pe teren intr-un meci oficial la 3 noiembrie, in intalnirea din deplasare pe care CSM Bucuresti a castigat-o in fata formatiei poloneze MKS Perla Lublin (scor 28-19), in cadrul Grupei B a Ligii Campionilor.Echipa nationala a Romaniei va participa in perioada intre 30 noiembrie si 15 decembrie la Campionatul Mondial de handbal feminin programat in Japonia. Prima reprezentativa face parte din Grupa C, alaturi de Ungaria, Muntenegru, Spania, Senegal si Kazahstan.Romania are trei titluri mondiale in palmares (1956, 1960, 1962), doua medalii de argint (1973, 2005) si una de bronz (2015), aceasta cu Tomas Ryde pe banca. La editia precedenta, in 2017, Romania s-a clasat pe locul 10.