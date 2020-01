Cristina Neagu, nominalizata pentru cel mai frumos gol al acestui sezon de Champions League (Video)

Ziare.

Neagu, CSM Bucuresti , a fost nominalizata chiar daca a jucat destul de putin in aceasta toamna in cea mai importanta competitie inter-cluburi din Europa, ea abia revenind dupa grava accidentare din decembrie 2018, de la Europeanul de handbal, din partida cu Ungaria.Cea mai buna jucatoare de handbal a Romaniei se afla intre cele 5 nominalizari ale EHF Champions League cu o reusita din meciul pe care CSM Bucuresti l-a castigat in deplasarea din Polonia, scor 28-19 cu MKS Perla Lublin.CSM Bucuresti e calificata in grupele principale ale Ligii Campionilor, acolo unde va intalni formatiile Metz, Vipers Kristiansand si Ferencvaros.Alaturi de Neagu, au mai fost nominalizate si Nina Dano (IS Savenhof), Antje Angela Malestein (Bietigheim, gol cu SCM Ramnicu Valcea), Emilie Hegh (Vipers Kristiansand) si Anna Vyakhireva (Rostov, gol cu CSM Bucuresti).Prima partida din aceste grupe principale va avea loc pe 25 ianuarie, in deplasare in Ungaria cu Ferencvaros. Trupa antrenata de Adi Vasile pleaca de pe 5 in grupa sa cu Metz, Vipers Kristiansand, Rostov, Esbjerg si Ferencvaros. Doar maghiarele sunt sub noi in grupa.