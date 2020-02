Cristina Neagu, primele declaratii dupa meciul perfect facut in Champions League in fata lui Metz

Ziare.

Sportiva noastra aleasa de mai multe ori cea mai buna handbalista a lumii a facut un joc fabulos in Sala Polivalenta, marcand de 14 ori si fiind desemnata de departe MVP-ul partidei:La final de partida, Neagu a vorbit pentru televiziunea TelekomSport, care a transmis si ea aceasta partida de Champions League, scor 32-27 cu echipa din Franta."Pentru noi, practic fiecare meci ramas in aceasta grupa este ca o finala. Si cred ca intreaga echipa a facut un meci senzational astazi. Sunt foarte, foarte mandra de cum am luptat astazi.Fiecare meci e ca o finala. Va fi foarte greu urmatorul meci, pentru ca jucam impotriva unor echipe foarte bune, avem nevoie de toate punctele puse in joc. Cred ca, daca avem atitudinea de astazi, putem sa ne luptam cu orice echipa. Bineinteles, este putin mai usor cand joci acasa, cand ai publicul in spate, insa de asta avem nevoie. Sa avem aceasta atitudine si sa credem in victorie pana la capat. Avem o echipa care se poate bate cu orice alta echipa din Liga Campionilor", a punctat fericita la final Neagu, pentru televiziunea mai sus citata.Neagu a laudat-o si pe portarita Denisa Dedu, care a facut si ea, de asemenea, un joc minunat: "Per total, am jucat mai bine decat ele. Am jucat bine in aparare, desi am primit destule goluri, am inscris, am avut un portar intr-o zi foarte buna... Cred ca per total am fost putin mai bune decat ele pe toate fazele jocului", a mai spus Cristina Neagu.Gruparea CSM Bucuresti este pe locul 4, loc de calificare in sferturi, cu 5 puncte, la egalitate insa cu Vipers din Norvegia.Mai sunt 4 etape de disputat in aceste grupe principale, iar primele 4 se califica in sferturile Ligii, ultimul pas inainte de Final 4-ul de la Budapesta, din luna mai.D.A.