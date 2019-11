Cristina Neagu, reactie extrem de sincera dupa umilinta cu Spania: "Daca vom juca asa nu vom face nimic!"

Ziare.

com

Neagu spune ca "tricolorelor" nu le-a iesit nimic in disputa de sambata dimineata si, prin urmare, intreg planul tactic a fost spulberat."Stiam ce joaca Spania, ce tactica au, unele dintre colegele mele le stiau foarte bine fiindca sunt coechipiere cu ele la echipele de club, insa n-a mers nimic. Nu am putut sa punem nimic in aplicare din ceea ce pregatisem. Am luat gol dupa gol, la fiecare atac al lor, ceea ce te doboara. In aceste conditii e imposibil sa emiti pretentii. Daca ar fi sa ma gandesc ce sa iau pozitiv, nici nu gasesc. Cred ca trebuie sters din memorie cu totul si sa ne gandim ca, pentru noi, Mondialul incepe duminica, impotriva Senegalului.Cred ca am mai trecut prin asa ceva, dar cu mult timp inainte. In ultimii ani, Romania nu s-a intalnit cu asa ceva, a facut rezultate bune si chiar daca a pierdut jocuri, nu a facut-o de aceasta maniera, ci la limita. Aceasta este situatia, dar eu raman pozitiva. Numai cand ma gandesc ca n-as fi crezut ca o sa fiu aici si totusi am jucat din nou la un Mondial", a spus Neagu pentru gsp.ro Ea recunoaste ca Romania s-ar putea face de ras la acest turneul final daca atitudinea nu se va schimba complet incepand chiar cu urmatorul meci."Daca vom juca asa in continuare, nu vom face nimic, nimic, aici, in Japonia. Dar nu aceasta e fata Romaniei, sunt singura fiindca stiu potentialul fetelor. Sincer, acum la cald, nu vad nici un lucru bun. Nici nu-mi aduc aminte in ultimii ani daca Romania a mai suportat asa ceva. Chiar mi-e foarte greu sa vorbesc despre lucruri pozitive, insa trebuie sa facem ceva. Mai avem 4 meciuri, ne asteapta o partida complicata cu Senegal din moment ce Muntenegru le-a batut atat de greu.Daca nu mai am nici speranta, atunci inseamna ca ne punem singure plumb in picioare si sa renuntam dupa un singur meci. Nu vom face asa ceva, lasam deoparte esecul de azi fiindca a fost slab din toate punctele de vedere", a mai spus Cristina. Nationala Romaniei a inceput extrem de prost Mondialul de handbal feminin din Japonia, "tricolorele" fiind umilite de Spania.Ibericele s-au impus cu un categoric 31-16 la capatul unei partide in care Romania practic nu a contat.Urmatoarele partide al nationalei noastre sunt cele cu Senegal (1 decembrie), Kazahstan (3 decembrie), Muntenegru (4 decembrie) si Ungaria (6 decembrie).