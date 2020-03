Gest superb facut de Cristina Neagu

Ziare.

Cea mai buna handbalista romana a anuntat ca va dona toti banii incasati de pe urma vanzarii tricourilor din colectia personala."Trecem printr-o perioada plina de incertitudini si cred ca fiecare dintre noi se straduieste sa dea o mana de ajutor.Am luat decizia ca tricourile galbene din colectia personala CN8 sa fie reduse la pretul special de 70 de lei, iar toate veniturile din vanzarea lor vor fi donate catre Crucea Rosie Romana, pentru achizitionarea de materiale necesare in spitale in aceasta perioada.Multumesc echipei mele Sports-HUB pentru sustinerea si implementarea acestei initiative.Tricourile pot fi achizitionate la adresa https://shop.sports-hub.ro/produs/tricou-goaljump8/", a scris Cristina Neagu pe pagina ei de Facebook.Cristina Neagu are 31 de ani si joaca din 2017 la CSM Bucuresti.I.G.