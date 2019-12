Ion Tiriac o pune pe Cristina Neagu in panoplia legendelor: "Poti sa o pui alaturi de Hagi, alaturi de Halep si de Nastase, fara indoiala"

Ziare.

Omul care triumfa la Roland Garros in proba de dublu alaturi de Ilie Nastase crede ca Neagu poate fi pusa lejer intre legendele sportului romanesc, precum Hagi, Nastase, Nadia Comaneci sau Simona Halep : "Avem un mare motor la handbal, cum il avem si la tenis. Poti sa o pui pe Neagu alaturi de Hagi, alaturi de Halep si de Nastase, fara niciun fel de indoiala. Sper sa mai ramana si sa o mai tina fizicul inca un an, doi, cat mai poate", a declarat Ion Tiriac.De asemenea acesta mai crede ca sportul romanesc nu se poate face bine decat prin investitii masive in centrele de copii si juniori: "Insa si la handbal trebuie sa semeni. In loc sa aduci de peste granita ca sa faci o echipa, nu, nu. Fa o echipa de juniori si cu asta te mandresti mult mai mult decat cu echipele care eventual nu se califica pe nu stiu unde", mai puncta omul de afaceri roman, conform televiziunii TelekomSport Neagu are 31 de ani si a fost aleasa si in 2018 cea mai buna handbalista a lumii. Ea detine 4 astfel de "Baloane de Aur" in handbalul mondial. Neagu este golgheterul all-time al Campionatului European de handbal, iar in Romania se poate mandri cu 6 titluri nationale.La Campionatul Mondial din Japonia, Romania, cu Neagu in prim plan, s-a clasat din pacate pe locul 12.Citeste si:Fetele noastre sunt calificate totusi la turneul preolimpic pentru Tokyo 2020, acolo unde vom da piept cu Norvegia, Muntenegru si Coreea de Nord.D.A.