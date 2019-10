Mesajul lui Ambros Martin pentru Cristina Neagu si Crina Pintea, dupa egalul dintre CSM Bucuresti si Rostov

Ziare.

Tehnicianul spaniol a calificat Romania la Jocurile Olimpice dupa care a plecat pentru a antrena prima reprezentativa a Rusiei, iar acum o are in pregatire si pe Rostov pe Don, campioana Rusiei si vicecampioana Europei.Plecarea brusca a lui Martin de la carma nationalei Romaniei a starnit nedumerire la acea vreme si o mare nemultumire din partea jucatoarelor noastre. El a vorbit pe acest subiect la Bucuresti:"Inteleg ca oamenii din Federatia Romana de Handbal si jucatoarele sunt inca suparati pe decizia mea de a pleca. Sper ca Romania si Rusia vor face o figura buna la Tokyo.Am vorbit cu Cristina Neagu si Crina Pintea, era necesar. V-am spus de multe ori, ele au dreptate, pentru ca au fost trei ani in care am luptat pentru acelasi obiectiv. Unele jucatoare s-au accidentat pentru indeplinirea obiectivului. Visul meu era sa ajung la Olimpiada, dar nu asta e motivul pentru care am plecat in Rusia, Romania era deja calificata. Am considerat ca Romania are nevoie de cineva apropiat. Nici in cele mai grele momente nu renunt la ideile mele. A fost un obiectiv comun al federatiei si al meu sa plec. Nu am putut sa ajut. Nationala avea nevoie in acel moment de un alt antrenor. Thomas Ryde venea atunci. Credeam ca el e persoana potrivita sa conduca echipa la Olimpiada. Nu mai e acum la CSM, dar cred ca Adi face o treaba buna la echipa", a fost reactia dupa partida cu CSM a lui Ambros Martin, pentru TelekomSport TV.Discursul lui Martin vine dupa ce Cristina Neagu l-a atacat dur recent pe antrenorul iberic, acuzand plecarea acestuia intempestiva de la nationala:CSM Bucuresti are o victorie si un egal la debutul grupelor Champions League, 24-22 cu Esbjerg si 23 egal cu Rostov.Citeste si:D.A.