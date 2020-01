Mesajul trist al Cristinei Neagu dupa un 2019 greu pentru ea: "Sunt fericita ca se termina!"

Ziare.

"Balonul de Aur" din handbal in 2018 a luptat in 2019 pentru a reveni la parametri normali dupa grava accidentare de la meciul cu Ungaria de la finele anului 2018, de la Campionatul European.Neagu a postat in ultima zi a anului 2019 o fotografie mai degraba atipica pe Facebook , pe pagina sa oficiala, o fotografie in care apare trista si spune ca se bucura ca 2019 s-a terminat: "2019 a fost un an foarte greu pentru mine. Asa ca nu pot sa fiu decat fericita ca se termina si sa sper ca anul ce vine va fi mult mai bun. Sa fie asa cum va doriti. Sa fim mai pozitivi, mai increzatori, si sa nu incetam sa credem in visurile noastre. La multi ani!", a punctat marea vedeta de la CSM Bucuresti Romania a terminat pe 12 Campionatul Mondial de handbal fete din Japonia, cu o Neagu abia refacuta dupa grava accidentare de la genunchi de anul trecut.Doar 3 natiuni am invins la acest CM, in prima faza a grupelor, e vorba de Senegal, Kazahstan si Ungaria.In grupele principale am fost invinse clar de Rusia, Suedia si tara gazda Japonia.Romania urmeaza sa joace intr-un turneu preolimpic de calificare la JO 2020, la Podgorica intre 20-22 martie, alaturi de Muntenegru, Norvegia si Coreea de Nord. Doar primele 2 se califica la Olimpiada.D.A.