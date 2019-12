Probleme mari pentru Cristina Neagu: "Ma doare tot corpul, nu ma simt bine"

Ziare.

Selectionerul reprezentativei "tricolore", Tomas Ryde, a dezvaluit ca a doua zi dupa meciul cu Spania, primul pentru Romania la turneul final, Neagu se simtea groaznic."De dimineata (a doua zi dupa meciul cu Spania - n.red.) am intrebat-o cum se simte sii nu pot reproduce ce fata a facut:. Seara a primit premiul pentru cea mai buna jucatoare din 2018 si a fost fericita.Maine e noua zi. Romania are nevoie de ea. Eu am nevoie de ea. E bine si pentru handbal, pentru ca joaca un handbal fantastic. Vedem maine cum va fi", a declarat Tomas Ryde, conform Telekomsport Cristina Neagu este inca in perioada in care incearca sa-si reintre in ritm dupa grava accidenare suferita in urma cu un an.Folosita in duelul cu Spania, ea a fost menajata ulterior, urmand a intra din nou pe teren in duelurile decisive cu Ungaria si Muntenegru.