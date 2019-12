Reactia Cristinei Neagu dupa ce a primit Balonul de Aur din handbal

Ziare.

Premiata in Japonia, acolo unde se afla cu nationala Romaniei pentru Campionatul Mondial, Neagu a transmis un mesaj emotionant."Astazi am primit trofeul pentru cea mai buna jucatoare a lumii in anul 2018. Sunt mandra si foarte bucuroasa. Multumesc colegelor si antrenorilor, dar mai ales familiei si oamenilor care cred mereu in mine!", a scris Cristina pe social media.Cristina Neagu a primit, luni, in Japonia, trofeul acordat celei mai bune handbaliste din 2018.Romanca a primit si un cec in valoare de 10 mii de euro alaturi de Balonul de Aur.M.D.