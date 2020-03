Reactia Cristinei Neagu dupa suspendarea competitiilor sportive din cauza coronavirusului

Ziare.

Cea mai buna handbalista din lume spune ca o sa stea in casa si ca o sa-i prinda bine aceasta perioada de odihna."Toate competitiile amanate din cauza coronavirusului. Asa ca stau in casa si sincer, o sa-mi prinda bine cateva zile de odihna. Sanatatea este cea mai importanta. Aveti grija de voi oameni buni, respectati regulile de igiena si nu mergeti in locuri aglomerate! Sper sa ne revedem curand pe teren", a scris Cristina pe pagina sa de Facebook.Astazi, Federatia Europeana de Handbal (EHF) a decis amanarea competitiilor programate in aceasta perioada, din cauza pandemiei de coronavirus.Romania are trei echipe in fazele superioare ale competitiilor europene: Dinamo, in optimile Ligii Campionilor la handbal masculin, si CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin.I.G.