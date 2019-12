Veste extrem de proasta pentru nationala Romaniei: Cristina Neagu, incerta pentru meciul cu Suedia!

Ziare.

Tehnicianul spune ca cea mai valoroasa jucatoare a Romaniei, Cristina Neagu , a devenit incerta pentru urmatorul duel de la turneul final, cel cu Suedia.Potrivit lui Ryde, Cristina resimte dureri la genunchiul operat la inceputul anului si nu ar vrea sa o forteze in partida de marti."Vedem daca o vom folosi, e un semn de intrebare fiindca o doare genunchiul. Durerea e una, dar suferinta ca nu poti sa faci ce iti doresti e altceva si te duce in stari in care iti fierbe creierul si chiar e prea mult. Vom vedea ce vom face. Avem o zi de odihna si poate isi revine", a spus Ryde in Gazeta Sporturilor Selectionerul nu este foarte optimist in privinta sanselor Romaniei de a se impune in urmatoarele doua partide din grupele principale, cu Suedia si Japonia."Le-am simtit obosite pe jucatoare, va fi complicat!"Nationala feminina de handbal a Romaniei a pierdut clar duelul cu Rusia, din grupele principale ale Campionatului Mondial, dupa o repriza secunda de cosmar.Elevele lui Ambros Martin s-au impus la o diferenta de 9 goluri, scor final 27-18.Urmatoarele meciuri ale "tricolorelor" vor fi cele cu Suedia, de marti, si cu Japonia, de miercuri, ambele transmise in direct pe site-ul Ziare.com.