Veste mare pentru CSM Bucuresti: "Tigroaicele", acceptate in Champions League!

Chiar daca nu a castigat titlul national, terminand pe locul secund al clasamentului, in spatele lui Oltchim , CSM a transmis o solicitare catre forul continental prin care dorea acceptarea in Liga Campionilor Dupa o sedinta a Comitetului Executiv, EHF a anuntat ca CSM-ul va juca pana la urma in faza grupelor Champions League.Forul continental a analizat opt criterii diferite, printre care performantele din competitie, arena, numarul spectatorilor, interesul pentru televizare si alte aspecte ce tin de marketing si media inainte de a decide acceptarea "tigroaicele".CSM nu este sigura formatie primita in grupele Ligii pe baza unui wild-card, in aceeasi situatie fiind si unguroaicele de la FTC-Rail Cargo Hungaria si frantuzoaicele de la Brest Bretagne Handball.Astfel, Romania va avea doua reprezentante in sezonul urmator al Champions League, campioana Oltchim castigandu-si locul in faza grupelor pe teren.M.D.