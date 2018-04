CSM Bucuresti a zdrobit-o pe Metz in sferturile Ligii Campionilor

CSM BUCURESTI - METZ 34-21

Intr-o atmosfera incendiara in Sala Polivalenta din Bucuresti, campioana Romaniei s-a impus in fata campioanei Frantei la o diferenta incredibila de 13 goluri, scor 34-21 (19-13).Mansa retur e programata pe 15 aprilie, in Franta.Cu Per Johansson pe banca, sosit in urma cu doar doua saptamani in locul lui Helle Thomsen, CSM Bucuresti a reusit unul dintre cele mai bune meciuri din istorie in fata lui Metz.Cristina Neagu, Isabelle Gullden si compania au jucat aproape de perfectiune si doar printr-o minune mai pot rata prezenta, pentru a 3-a oara consecutiv, intre primele patru formatii din Europa.Metz HB, care pentru unii specialisti pleca drept favorita in aceasta confruntare, a trait doar prin slovena Ana Gros, insa aceasta a disparut complet din joc in partea secunda, ca de altfel toata echipa franceza.O repriza secunda in care Metz a reusit doar 9 goluri, dupa ce n-a marcat in primele 10 minute ale ei.Cristina Neagu a fost cea mai buna marcatoare din tabara noastra, cu 10 reusite din 12 aruncari. Au mai punctat Isabelle Gullden (7), Amanda Kurtovic (5), Majda Mehmedovic (4), Iulia Curea (3), Gnonsiane Niombla (2), Oana Manea (1), Line Jorgensen (1) si Malm Frafjord (1).min.60 - Gol Grubisici si scorul final e 34-21 pentru campioana Romaniei!min.60 - Gol Metz si scorul devine 33-21, cu doar cateva secunde ramase pana la final.min.58 - Isabelle Gullden puncteaza din nou dintr-o aruncare de la 7 metri.min.57 - Gol de pe extrema dreapta inscris de frantuzoaice.min.56 - Amanda Kurtovici marcheaza un gol superb venit dupa o faza FE NO ME NA LA!min.55 - Gol pe contraatac marcat de Metz.min.54 - Inscriu si frantuzoaicele.min.54 - Cristina Neagu mareste avantajul lui CSM Bucuresti cu o alta aruncare in forta.min.52 - Cu 8 minute ramane pana la finalul meciului, CSM Bucuresti are un avans incredibil de 13 goluri in fata campioanei Frantei! Doar 4 goluri a marcat Metz in aceasta repriza secunda!min.50 - O noua reusita pentru Majda Mehmedovici, iar antrenorul lui Metz solicita un nou time-out.min.50 - Gol superb reusit de Majda Mehmedovici, din extrema stanga.min.49 - Gol reusit de frantuzoaicele, abia al 4-lea din aceasta repriza!min.48 - Un nou gol de la 7 metri marcat de Isabelle Gullden, iar avansul lui CSM creste la 12 goluri!min.47 - Amanda Kurtovici duce scorul la 27-16.min.46 - Ana Gros inscrie de la 7 metri, iar Gullden e eliminata timp de doua minute.min.45 - Gol de la 7 metri marcat de Isabelle Gullden.min.44 - Inscriu si frantuzoaicele, iar diferenta revine la 10 goluri.min.43 - Iulia Curea inscrie din partea stanga.min.42 - Gol pe contraatac reusit de Metz.min.40 - 10 minute fara gol primit de CSM Bucuresti in aceasta repriza secunda.min.39 - Iulia Curea inscrie din extrema stanga.min.36 - Antrenorul oaspetilor cere time-out dupa ce echipa sa n-a marcat inca in aceasta parte secunda.min.36 - Gol Cristina Neagu si scorul devine 23-13 in favoarea lui CSM Bucuresti.min.34 - Oana Manea puncteaza si ea, iar avansul campioanei noastre se mareste la 9 goluri.min.33 - Ce gol marcheaza Cristina Neagu!min.32 - Jelena Grubisici are o interventie de zile mari.min.31 - Gol Cristina Neagu, ajunsa la 7 goluri in acest meci.--------------------------------19-13 in favoarea echipei noastre, dupa o prima repriza superba facuta de Cristina Neagu si compania.min.30 - Cristina Neagu marcheaza cu o aruncare devenita trademark!min.30 - Marcheaza si Line Jorgensen, iar scorul ia proportii.min.29 - Suedeza Nathalie Hagman isi trece si ea numele pe tabela de marcaj.min.28 - Gol marcat de Metz.min.27 - Inca un gol in contul lui Gnonsiane Niombla.min.27 - Gros arunca sub bara si scorul devine 15-12 pentru campioana Romaniei.min.26 - Frantuzoaica Niomble, care din vara se va transfera chiar la Metz, marcheaza cu o aruncare de la 9 metri.min.24 - Aruncare superba a Cristinei Neagu si CSM se desprinde din nou la 3 goluri.min.23 - Gol din bolta reusit de frantuzoaice.min.22 - Marit Malm Frafjord fructifica o pasa primita de la Cristina Neagu.min.21 - Gol de pe extrema dreapta reusit de Majda Mehmedovici.min.21 - Un nou gol de la 7 metri pentru Ana Gros.min.20 - Isabelle Gullden ia o actiune pe cont propriu si duce scorul la 11-9 pentru CSM Bucuresti.min.19 - Aceeasi Ana Gros inscrie de la 7 metri.min.19 - Majda Mehmedovici punctea dupa o faza superba.min.18 - Frantuzoaicele inscriu din nou si se apropie la doar un gol.min.16 - Gros (Metz) continua sa marcheze, ajungand la 5 goluri inscrise.min.15 - Cristina Neagu punctea dintr-o lovitura de la 7 metri.Atmosfera e de-a dreptul fantastica in Sala Polivalenta din Bucuresti.min.14 - Gol de la 7 metri pentru Metz.min.12 - Frantuzoaicele marcheaza cu o aruncare in forta, insa Isabelle Gullden raspunde imediat cu o aruncare frumoasa de la sold.min.11 - Gol Metz, prin extrema dreapta.min.10 - Iulia Curea marcheaza aproape imediat si reface diferenta de patru goluri.min.10 - Gol Metz si scorul devine 6-3 pentru echipa noastra.min.8 - Gullden puncteaza din nou de la 7 metri.min.7 - Gol fantastic marcat de Cristina Neagu, ajunsa deja la 3 reusite in acest start de meci.min.5 - Cristina Neagu raspunde imediat cu o aruncare in forta.min.5 - Frantuzoaicele puncteaza cu o aruncare de la 9 metri.min.4 - Gullden inscrie de la 7 metri.min.3 - Campioana Frantei reduce din handicap.min.3 - Amanda Kurtovic duce scorul la 2-0.min.2 - Cristina Neagu marcheaza primul gol al partidei.Per Johansson se afla la primul meci in calitate de antrenor al lui CSM Bucuresti in acest sezon al Ligii Campionilor.Partida se disputa la Sala Polivalenta din Bucuresti si poate fi vizionata in direct la TV pe posturile Digi Sport 1 si Telekom Sport 1.Castigatoarea obtine biletele pentru Final Four.Mansa retur e programata pe 15 aprilie, in Franta.