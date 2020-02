CSM Bucuresti castiga in Liga Campionilor dupa o revenire incredibila

Ziare.

Vicecampioana Romaniei a castigat cu 25-23 pe terenul norvegiencelor de la Viper Kristiansand, intr-un meci din Grupa Principala I a celei mai importante competitii intercluburi.Cu cinci minute inainte de finalul meciului, echipa finantata de Primaria Bucuresti era condusa cu 4 goluri!Cristina Neagu si compania au avut, insa, un final de meci fantastic, in care au mai incasat un singur gol in timp ce au marcat de sapte ori!Nu mai putin de 14 dintre cele 25 de goluri inscrise de CSM Bucuresti au fost marcate de Cristina Neagu, care a fost declarata cea mai buna jucatoare a meciului.Cu aceasta victorie, CSM Bucuresti ajunge la 7 puncte si urca pe locul 4 in clasamentul grupei, pozitie ce asigura calificarea in faza urmatoare a competitiei.Urmatorul meci al "tigroaicelor" e programat pe 21 februarie, acasa, impotriva unguroaicelor de la FTC-Rail Cargo Hungaria.I.G.