CSM Bucuresti, invinsa categoric in Liga Campionilor la handbal feminin

Vicecampioana Romaniei a fost surclasata in Ungaria, de Ferencvaros, scor 33-23 (19-10).Echipa antrenata de Adi Vasile a fost chiar condusa la 14 goluri de unguroaice, care inaintea acestui meci se aflau pe ultimul loc in grupa.Acum, ultima pozitie in Grupa Principala I este ocupata de bucurestence, cu doar 3 puncte stranse in 5 meciuri.Golurile lui CSM Bucuresti au fost marcate de Cristina Neagu (7), Andrea Lekic (6), Crina Pintea (4), Dragana Cvijic (3) si Iulia Curea (2).Etapa viitoare, programata peste o saptamana, CSM Bucuresti va primi vizita lui Metz Handball, aflata pe primul loc in clasamentul grupei.Vezi si: Victorie impresionanta pentru SCM Ramnicu Valcea in Liga Campionilor la handbal feminin I.G.