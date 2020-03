CSM Bucuresti, victorie la scor in Liga Campionilor

Ziare.

28-22 (12-11) a fost scorul intalnirii dintre CSM Bucuresti si Vipers Kristiansand.Cea mai buna marcatoare a meciului a fost bineinteles Cristina Neagu, cu 10 reusite.Dupa o prima repriza echilibrata, fetele pregatite de Adrian Vasile s-au descatusat in partea secunda si a obtinut o victorie fara emotii.O victorie care nu are, insa, niciun efect in clasament. Vicecampiona Romaniei incheie pe locul 4 in grupe si va intalni principala favorita la castigarea trofeului, Gyor, in sferturile de finala.Tot sambata, Gyor s-a impus fara probleme in fata campioanei Romaniei, SCM Ramnicu Valcea, cu 35-29, in Grupa Principala II.Si SCM Ramnicu Valcea a obtinut calificare in sferturi de pe locul 4 in grupa ei, unde o va intalni cel mai probabil pe Metz.I.G.