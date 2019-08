Alin Petrache, mahnit si revoltat de situatia clubului CSM Bucuresti

Ziare.

"Rugbyul este un sport deosebit, fapt pe care ajung sa il marturiseasca toti cei care tin macar o data in mana balonul oval. Dincolo de regulamente si puncte pe tabela, ceea ce il face cu totul si cu totul special sunt valorile care se intrezaresc in fiecare componenta a sa, care ajung parte din modul de viata al practicantilor si suporterilor, care le ghideaza orice actiune. Tocmai pentru ca pretuim aceste valori, iar printre ele se afla SOLIDARITATEA, ne declaram mahniti si revoltati de situatia unuia dintre cluburile de traditie din elita rugbyului romanesc - CSM Bucuresti.Rezultatele sectiei de rugby a acestui club, recente si nu numai, reconfirma potentialul sau, dorinta de a evolua, pasiunea si dedicatia tuturor celor implicati. In ciuda acestor premise incurajatoare, in ciuda tuturor incercarilor federatiei noastre de a sprijini eforturile lor prin actiuni de lobby din postura de for coordonator la nivel national, soarta rugbyului la CSM Bucuresti pare pecetluita", se arata in mesajul semnat de Petrache.Oficialul FRR mentioneaza ca angajatii sectiei de rugby din cadrul CSM Bucuresti merita mai mult decat o decizie seaca legata de buget:"Dincolo de drama colectiva pe care o astfel de veste o provoaca, ne gandim la dificultatile individuale ale celor care au crezut in acest proiect si s-au luptat pentru el, sportivi si membri ai staff-ului deopotriva. Acesti oameni s-au vazut fara loc de munca si cu perspective extrem de limitate de a gasi unul in viitorul apropiat din cauza momentului la care se face acest trist anunt. Acesti oameni au crezut in ceva, au avut rabdare, au gasit solutii, s-au adaptat, totul pentru ca sectia de rugby sa isi continue activitatea, pentru ca avea toate argumentele pentru a-si sustine obiectivele de performanta setate.Acesti oameni merita mai mult decat o decizie seaca legata de bugete si felul in care ele sunt administrate. Istoria acestui club si fanii sai merita sa inteleaga macar cum s-a luat aceasta decizie, de ce a fost luata acum, la jumatatea anului calendaristic, chiar inaintea debutului unui nou sezon competitional. Rugbyul romanesc merita sa afle macar acum de ce isi pierde una dintre echipele de top, cand toata lumea incearca sa progreseze si sa se dezvolte".Alin Petrache afirma ca se teme ca decizia conducerii CSM Bucuresti sa nu constituie un precedent."Federatia Romana de Rugby, indiferent cat si-ar dori, are posibilitati limitate de a-si sustine membrii afiliati. Ii putem sprijini cu experienta noastra practica, le putem pune la dispozitie echipamente de pregatire si oameni specializati, le oferim permanent suportul nostru in demersurile lor la nivel local si national, insa nu ii putem finanta, asa cum isi inchipuie multa lume in mod eronat. Vom continua sa fim alaturi de fiecare echipa de rugby din Romania, cu toate resursele pe care le avem, gasind ca sunt fiecare in parte si toti impreuna extrem de importanti pentru sportul cu balonul oval. Speram ca aceasta importanta sa fie suficient de evidenta si pentru factorii decizionali, capabili de gandire strategica in perspectiva si apti sa gestioneze domenii care au nevoie sa creasca frumos, constant, depinzand de corectitudinea hotararilor luate.Ne temem ca o astfel de hotarare sa nu fie precedentul negativ pe care sa il foloseasca abuziv alte entitati in vederea desfiintarii altor echipe, de la diverse discipline sportive. Nu avem voie sa ne resemnam in fata celor care, cu deplina seninatate, decid sa darame dintr-o singura lovitura ceea ce altii s-au straduit sa construiasca in ani de munca. Ceea ce exista cladit in sport deja este un bun national ce merita protejat si potentat, nu anulat dintr-o semnatura, cu usurinta celui care uita istoria si ignora viitorul", a mentionat presedintele Federatiei Romane de Rugby.Citeste si: Clubul Primariei Capitalei a ramas fara bani: Ce decizii radicale pregatesc sefii de la CSM Bucuresti - presa