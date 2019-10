Antrenorul lui CSM Bucuresti si-a dat demisia

Ziare.

"Tehnicianul suedez al echipei feminine de handbal a anuntat astazi managementul CSM Bucuresti ca a luat decizia de a incheia raporturile contractuale cu clubul nostru, din motive personale. CSM Bucuresti ii multumeste lui Tomas Ryde pentru eforturile si pentru implicarea avute de la inceputul sezonului si ii ureaza mult succes in celelalte proiecte in care este implicat", se arata pe site-ul citat.Postul de antrenor principal al echipei de handbal feminin a CSM Bucuresti va fi preluata de secundul Adrian Vasile, cel care se afla in cadrul clubului din anul 2014 si care a contribuit la castigarea Ligii Campionilor in 2016, precum si la toate trofeele nationale obtinute in aceasta perioada.Suedezul Tomas Ryde a preluat formatia bucuresteana la 24 mai 2019, el inlocuindu-l pe sarbul Dragan Djukic. Ryde, care este si selectioner al nationalei feminine de handbal a Romaniei, semnase la momentul respectiv un contract valabil doi ani.In varsta de 59 de ani, Ryde a mai pregatit prima reprezentativa a Romaniei in perioada 2015-2016, de numele sau fiind legata si cea mai importanta performanta internationala din ultimii ani la nivel de echipe nationale: bronzul de la Campionatul Mondial din 2015.