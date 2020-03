Ce spune antrenorul fetelor de la CSM Bucuresti despre dubla "de foc" cu Gyor din sferturile Champions League

Ziare.

Vestea proasta pentru noi este insa ca am prins calificarea de pe ultimul loc din grupa, 4, iar in sferturi vom intalni lidera din cealalta grupa, campioana Europei en-titre, Gyor, din Ungaria.Antrenorul principal al lui CSM Bucuresti, Adi Vasile, a oferit prima reactie dupa victoria cu Vipers: "Niciun meci nu e fara miza, poate singurul care nu s-ar fi intamplat este schimbarea pozitiilor din clasament. Era foarte important sa facem inca o victorie in Liga Campionilor, mai ales ca e ultimul meci din Main Round si aveam meciul acesta si inca un meci in sferturi, impotriva lui Gyor, ultimele doua meciuri din Champions League. Cred ca pentru o echipa ca a noastra e foarte important sa abordam fiecare meci la victorie, pentru ca asta e mentalitatea noastra, asa ca pentru noi avea o miza foarte importanta meciul acesta.Pentru toate fetele care fac parte din echipele nationale urmeaza o luna martie si un inceput de luna aprilie cu foarte multe meciuri, care deja vin pe un cumul deja mare de meciuri. E foarte importanta refacerea, cred ca sportul a devenit atat de fizic, incat refacerea este extrem de importanta. Sper ca toata lumea sa fie sanatoasa, sa joace cat mai bine la turneul preolimpic, sa vina sanatoase acasa, pentru ca dupa aia ne asteapta o partida foarte misto", a explicat Vasile dupa partida, in direct pentru televiziunea TelekomSport TV.El a fost intrebat si cum vede dubla mansa extrem de dificila cu Gyor, echipa numarul 1 in Europa la acest moment: "Cred ca viata ne da provocari foarte frumoase si speciale. Este cu siguranta un meci foarte greu, impotriva unui adversar extrem de redutabil si de valoros la nivelul acesta, asa ca eu cred ca in fiecare dintre noi exista niste resurse dedesubt, foarte importante, pe care le accesam in momentele care trebuie, asa ca sunt convins ca meciul cu Gyor o sa ne gaseasca pregatiti", a mai spus Adi Vasile, pentru sursa mai sus citata.Tot sambata, Gyor a invins campioana Romaniei SCM Ramnicu Valcea in a doua grupa principala, scor 35-29. Si fetele lui Pera sunt calificare in sferturile de finala ale Ligii, acolo unde vor da piept cel mai probabil cu Metz din Franta.D.A.