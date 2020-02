"Ce spune antrenorul fetelor de la CSM Bucuresti dupa victoria de senzatie din Norvegia"

Ziare.

com

Fetele noastre s-au impus cu scorul de 25-23, dupa ce am condus la pauza cu 12-11, in cea de-a treia partida din grupa principala I a Ligii Campionilor.Ca de obicei, cea mai buna jucatoare si marcatoare de pe teren a fost Cristina Neagu , care sambata a "rupt plasa" nordicelor de 14 ori!Trebuie spus ca fetele noastre, cu cinci minute inainte de finalul meciului, erau conduse cu 4 goluri pe tabela.La finalul partidei, antrenorul CSM-ului, Adrian Vasile a vorbit extrem de emotionat: "As putea parea subiectiv, dar niciun moment nu am avut senzatia ca o sa pierdem acest meci. Toata atitudinea lor a fost una pozitiva, si au aratat extrem de mult caracter, impotriva unei echipe foarte disciplinate, cu un sistem foarte bine pus la punct. Alearga tot meciul si ne-au fortat sa aruncam de la 9 metri. Vorbim despre o echipa foarte buna, dar astazi am obtinut o victorie de caracter", au fost vorbele lui Vasile, pentru televiziunea TelekomSport, antrenor secund in acelasi timp si la nationala Muntenegrului, echipa cu care Romania se afla in aceeasi grupa a turneului preolimpic de calificare la Tokyo, alaturi de Norvegia si de Hong Kong.Dupa aceasta mare victorie, care a dublat triumful de saptamana trecuta de acasa cu Metz, fosta lidera a grupei, CSM aduna 7 puncte in clasament, unde este pe locul 4, ultimul care se califica in sferturile competitiei.Din pacate, tot sambata, campioana Romaniei SCM Ramnicu Valcea a pierdut clar acasa cu Gyor, campioana Europei si a Ungariei, scor 20-29.Lidera in grupa CSM-ului este Rostov, cu 9 puncte, urmata de Metz si de Esbjerg.Urmatorul meci pentru Neagu si compania va fi acasa in Sala Polivalenta cu Ferencvaros.Vezi si:D.A.