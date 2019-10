Ce spune antrenorul lui CSM Bucuresti dupa egalul fetelor noastre cu vicecampioana Europei, Rostov

Ziare.

com

A fost a doua partida din grupa B a Ligii Campionilor pentru fetele noastre, care in prima runda au castigat in deplasare la Esbjerg, in Danemarca, 24-22.Rostov a condus in permanenta si a avut la pauza 14-13, dar pe final CSM putea castiga in extremis."Asa cum spuneam, a fost un meci in care toata lumea a trebuit sa-si puna toate cunostintele tactice pe teren. A fost mai usor datorita unei sali impresionante. Egalul este bun pentru ambele echipe. Atat timp cat am fost in defensiva pozitional, am fost foarte multumit. M-a nemultumit ca am luat cateva goluri pe repunere, iar acestea ar trebui corectate pe viitor si sunt sigur ca vom putea face asta", a spus Adrian Vasile dupa meci, pentru televiziunea TelekomSport.Vasile a venit de curand pe banca lui CSM, dupa ce suedezul Thomas Ryde si-a dat demisia si a ales sa ramana doar pe banca nationalei Romaniei: "Nicio echipa nu poate arata maximul in acest moment al sezonului. Probabil ca vom reusi sa atingem acest nivel la anul, si adevarul este ca atunci va conta. Urmeaza un meci care pare mai usor, pentru ca Rostov si Esbjerg sunt foarte puternice, dar va trebui sa tratam serios partida", mai puncta Vasile, care se refera la viitorul meci cu MKS Lublin din Polonia.Polonezele vor juca sambata cu Esbjerg in aceasta etapa secunda.Principalele marcatoare ale partidei au fost Lekici, 8 goluri, Omoregie - 4, pentru CSM, respectiv Viahireva, 12 reusite, pentru Rostov.D.A.