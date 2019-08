Clubul Primariei Capitalei a ramas fara bani: Ce decizii radicale pregatesc sefii de la CSM Bucuresti - presa

Ziare.

com

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor , pentru ca nu mai sunt fonduri suficiente, sefii clubului sportiv se gandesc sa ia masuri radicale, ca desfiintarea unor sectii.Sursa citata scrie ca directorul general al CSM-ului, Gabriela Szabo , fosta mare atleta si fost ministru al Sportului, i-a anuntat pe managerii sectiilor de rugby si volei ca nu mai sunt bani pentru a le sustine activitatea.Momentan nu a fost luata o decizie care sa fie asumata oficial, insa in culise se merge spre desfiintarea temporara a acestor sectii.In urma cu un an, CSM culegea "spuma" rugby-ului de la noi, luand jucatori de la Steaua , Timisoara Saracens sau Stiinta Baia Mare pentru a forta castigarea titlului, insa echipa a incheiat sezonul abia pe locul 3.Acum, sportivii au fost anuntati ca formatia nu va fi inscrisa in Cupa Romaniei si ca sunt liberi sa isi caute alte echipe daca doresc.Cam aceeasi situatie este si la volei, managerul de acolo fiind anuntat ca fondurile nu permit o activitate la nivel inalt.In acelasi timp, bugetul sectiei de handbal a fost majorat substantial, banii mergand spre echipa feminina, care a facut achizitii importante si isi permite sa plateasca salarii uriase si la nivel european.73.752.048,48 de lei a fost bugetul celor de la CSM Bucuresti in 2018, iar 69.946.934,46 lei au venit de la primaria condusa de Gabriela Firea