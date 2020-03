CSM Bucuresti a castigat dramatic derbiul Romaniei la handbal feminin

Ziare.

CSMB si-a luat astfel revansa dupa ce campioana a castigat in tur cu 20-19, astfel ca ''tigroaicele'' au prima sansa la titlu.Finalul a fost dramatic, formatia valceana avand ultimul atac, insa arbitrii au dictat in mod eronat pasi la Kristina Liscevic. Campioana a irosit trei aruncari de la 7 metri in acest meci.Intr-un meci caracterizat in cea mai mare parte a sa de echilibru, formatia valceana a avut initiativa in primele zece minute. Echilibrul s-a rupt in min. 18, la scorul de 9-9, cand CSMB a marcat patru goluri la rand, campioana avand aproape zece minute fara gol inscris. Gazdele au intrat la pauza cu un avans de trei goluri, 15-12, si au ramas la carma jocului si in partea secunda, dar SCM a revenit si a reusit egalarea in min. 48, 20-20, dupa trei goluri la rand. In mi. 56, CSM s-a dus din nou la doua goluri, 23-21, dar echipa campioana nu a reusit decat sa reduca din diferenta.Pentru CSMB au marcat Dragana Cvijici 6 goluri, Cristina Neagu 5, Andrea Lekic 4, Itana Grbic 3, Carmen Martin 2, Elizabeth Omoregie 2, Andrea Klikovac 1.Golurile echipei valcene au fost inscrise de Irina Glibko 6, Marta Lopez 6, Mireya Gonzalez 4, Ann Grete Norgaard 3, Asma Elghaoui 1, Kristina Liscevic 1, Cristina Florica 1.Intr-o partida din etapa a 15-a, CS Magura Cisnadie a invins-o in deplasare pe AHCM Slobozia cu 21-19 (8-10).In clasament, pe primul loc se afla SCM Ramnicu Valcea, cu 43 puncte (18 jocuri), urmata de CSM Bucuresti, 43 puncte (17 j), CS Minaur Baia Mare, 36 p (18 j), SCM Gloria Buzau, 35 p (18 j), HC Dunarea Braila, 30 p (17 j), etc.