CSM Bucuresti castiga in deplasare in prima partida din noul sezon al Ligii Campionilor

O victorie in deplasare la Esbjerg, scor 24-22, dupa 13-8 la pauza si o parte secunda putin mai slaba pentru fetele noastre, Pintea, Lekici si compania.A fost primul meci pentru fetele de la CSM cu noul antrenor Adrian Vasile pe banca, dupa demisia suedezului Thomas Ryde, cel care a ramas doar selectioner al nationalei Romaniei.Andrea Lekic s-a refacut la timp si a putut fi teren pentru fetele noastre, avand si cel mai bun procentaj azi, 5 goluri marcate. CSM si-a propus la debutul competitiei sa intre din nou in Final Four, dupa ce sezonul trecut a fost eliminata de Metz in sferturi.Jucatoarele noastre au facut o prima repriza foarte buna si au condus la pauza 13-8, cinci goluri linistitoare avans asadar.Danezele au jucat mai bine dupa pauza, au si castigat repriza cu 14-11, dar a fost insuficient pentru o revenire completa pe tabela. In aceeasi grupa B din Liga Campionilor, Rostov pe Don din Rusia, cu Ambros Martin antrenor, fostul selectioner al Romaniei, a trecut la debut de MKS Lublin din Polonia, scor 31-21.CSM asteapta acum confruntarea cu Rostov de pe teren propriu, de pe 11 octombrie.Denisa Dedu a fost una dintre cele mai bune jucatoare de la CSM, cu parade foarte bune mai ales in partea secunda, acolo unde Esbjerg s-a apropiat chiar si la 2 goluri pe final, 21-23.Reamintim ca si campioana Romaniei, SCM Ramnicu Valcea a inceput cu dreptul editia de Champions League, trecand vineri acasa de Bietigheim, din Germania: