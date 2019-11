CSM Bucuresti pierde din nou in Liga Campionilor la handbal feminin

Ziare.

Vicecampioana Romaniei a facut o prima repriza foarte slaba si in ciuda unei reveniri dupa pauza nu a putut scoate un rezultat pozitiv. Soarta meciului putea fi alta, insa Cristina Neagu a ratat doua aruncari de la 7 metri.''Tigroaicele'' au facut multe greseli in acest meci, au marcat doar 7 goluri in prima repriza, in care au avut 9 minute fara gol, de la 9-6 la 14-6 pentru Rostov. Laura Moisa a primit direct cartonas rosu in min. 17, iar Andrea Lekic a evoluat doar in prima repriza, cand s-a accidentat la cap.Pentru CSMB au inscris Cristina Neagu 8 goluri, Carmen Martin 4 goluri, Crina Pintea 4, Dragana Cvijic 2, Iulia Curea 2, Andrea Klikovac 1, Itana Grbic 1.Golurile echipei antrenate de Ambros Martin, fostul selectioner al echipei Romaniei, au fost inscrise de Ana Viahireva 5, Polina Kuznetova 3, Vladlena Bobrovnikova 3, Iulia Managarova 3, Ksenia Makeeva 3, Ana Sen 2, Julia Behnke 1, Viktoria Borscenko 1, Kristina Kojokar 1, Marina Sudakova 1.Au arbitrat slovenii Bojan Lah si David Sok, iar delegata EHF a fost sarboaica Tatjana Medved.CSM Bucuresti va intra in grupele principale doar cu 3 puncte, obtinute in meciurile directe cu celelalte echipe calificate din Grupa B.Rostov ocupa primul loc, cu 9 puncte, urmata de CSM Bucuresti, 7 puncte, Team Esbjerg, 6 puncte, MKS Perla Lublin, 0 puncte, inaintea partidei de duminica, dintre Esbjerg si Perla Lublin.