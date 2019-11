CSM Bucuresti pierde surprinzator pe teren propriu si isi complica situatia din grupele principale ale Champions League

Ziare.

Nordicele au invins in Sala Polivalenta din Bucuresti cu scorul de 25-21, in penultima etapa a primei faze a grupelor din Champions League la handbal feminin.E un esec care complica situatia viitoare a CSM-ului in grupele principale ale Ligii. Mai este acum un singur meci de disputat, cu rusoaicele de la Rostov pe Don. Erau doua meciuri care le mai puteau aduce 4 puncte bucurestencelor la startul grupelor principale viitoare.In acest moment, in clasamentul grupei noastre, CSM e lidera cu 7 puncte, urmata de Esbjerg cu 6, Rostov cu 5 si Lublin cu 0.CSM Bucuresti venea dupa egalul din Liga Nationala cu Corona Brasov. Neagu si Lekici au jucat si ele, dar nu au ajutat foarte mult echipa, CSM fiind condusa in prima parte si la 5 goluri, 6-11! Scorul la pauza a fost totus mai echilibrat, 13-12 pentru oaspete.Esbjerg, campioana Danemarcei, a castigat pe teren propriu cu Rostov pe Don in acest sezon de Liga, iar in campionatul Danemarcei are nu mai putin de 12 victorii consecutive.Neagu (la care s-a vazut duminica lipsa de jocuri, ea venind dupa o lunga si grea accidentare) si compania raman, deocamdata, cu trei puncte pentru faza urmatoare a grupelor Ligii Campionilor. Daca vor invinge Rostov, vor incepe grupele principale cu 5 lungimi.Este si prima infrangere cu Adrian Vasile pe banca tehnica in postura de antrenor principal pentru CSM.Caseta tehnica a lui CSM: Dedu, Grubisic, Ion - portarite; Curea, Cvijic 4 goluri, Grbic 1, Klikovac, Lekic 2, Marin, Moisa 3, Neagu 3, Omoregie 5, Perianu, Pintea 2, Torstensson 1, Valcan.Clasamentul in Main Round arata astfel in momentul de fata, dupa ultimele meciuri: Metz - 5p, Kristiansand - 5p, Esbjerg - 4p, Rostov - 3p, CSM Bucuresti - 3p, Ferencvaros - 0p. Mai sunt doua meciuri care vor conta saptamana viitoare, Rostov - CSM Bucuresti si Metz - Ferencvaros.