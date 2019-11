CSM Bucuresti s-a calificat matematic in grupele principale ale Champions League. Neagu a revenit pe teren dupa 11 luni de absenta

Ziare.

Dupa aceasta victorie care i-a adus 2 puncte in grupa, CSM Bucuresti s-a calificat matematic in Grupele Principale ale Ligii Campionilor. Cea mai buna veste insa pentru echipa noastra a fost revenirea pe teren a Cristinei Neagu, dupa circa 11 luni de absenta.Romanca fosta cea mai buna jucatoare de handbal a planetei a intrat in Polonia in minutul 19 si in prima parte a marcat trei goluri. La pauza, CSM avea sapte goluri avans pe tabela, 17-10.Neagu a facut spectacol si in partea secunda, incheind meciul cu 4 goluri marcate. CSM are 7 puncte si e liderul Grupei B, cu doua meciuri ramase de disputat.Cristina s-a accidentat grav in luna decembrie a anului trecut, cand Romania era invinsa de Ungaria la Campionatul European de handbal feminin.Crina Pintea, cu sapte goluri din tot atatea aruncari, a fost cea mai buna marcatoare a meciului. "Tigroaicele" vor evolua meciul viitor impotriva lui Team Esbjerg, de la ora 14:30.