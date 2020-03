CSM Bucuresti se califica in sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin desi a pierdut

Ziare.

Leoaicele profita de faptul ca Rostov Don s-a impus pe terenul lui Vipers, iar formatia norvegiana a fost eliminata.In partida de la Metz, "tigroaicele" au avut o prestatie slaba, iar Metz a avut si un avantaj de 7 goluri in repriza a doua.Bucurestencele au revenit la un singur gol in spate, dar in cele din urma au pierdut.Principalele marcatoare ale partidei au fost Zaadi 6 goluri, pentru Metz, respectiv Lekici 5, Neagu 4, Grbici 4, pentru CSM Bucuresti.Ultimul meci din grupa I al lui CSM Bucuresti va avea loc pe 7 martie, contra lui Vipers.CSM este calificata in sferturi de pe locul 4, alaturi de Metz, Rostov Don si Team Esbjerg.De asemenea, si SCM Ramnicu Valcea este calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.C.S.