CSM Bucuresti si-a aflat adversarele din grupele principale ale Ligii Campionilor

CSM Bucuresti a pierdut ultimul meci al grupei B din EHF Champions League impotriva lui Rostov, scor 22-23, dupa o prima repriza foarte modesta, terminata cu un deficit de 7 goluri, 7-14.Echipa lui Adi Vasile a pierdut ultimele 2 partide din grupa, cu Esbjerg si Rostov si astfel va pleca din grupa sa principala cu doar 3 puncte, desi putea sa inceapa cu 7! Cel mai probabil, gruparea lui Neagu va termina grupa sub Esbjerg si Rostov.CSM Bucuresti se califica mai departe cu doar 3 puncte. Rostov merge cu 5 puncte, in timp ce Esbjerg s-a calificat cu 4 puncte, indiferent de rezultatul meciului cu Perla Lublin.Fetele noastre vor face parte din grupa principala I, iar alaturi de noi, Rostov si danezele de mai sus vor mai veni Metz, Vipers si Ferencvaros. Metz si FTC Rail Cargo au terminat la egalitate sambata seara, scor 24-24, asa ca Metz incepe grupa cu 6 puncte, fiind urmata de Rostov Don si Kristiansand, ambele cu 5.Romania merge cu doua echipe in Main Round, pentru ca si SCM Ramnicu Valcea s-a calificat mai departe. Doar ca echipa lui Florentin Pera va avea zero puncte, in grupa principala II, avand 5 infrangeri in prima faza a grupelor.Dintre cele 6 echipe din grupele principale, se califica in sferturile de finala primele patru clasate.