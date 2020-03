CSM Bucuresti traverseaza cea mai dificila perioada din istoria sa

Ziare.

Pandemia de COVID-19 a dat peste cap strategiile tuturor, atat la nivel individual, cat si colectiv, se arata intr- un comunicat oficial al CSM Bucuresti Ca urmare a amanarii pe termen nelimitat a tuturor competitiilor sportive, hotarari luate de federatiile de specialitate, Clubul Sportiv Municipal Bucuresti a intrerupt activitatea tuturor sectiilor."Am dori sa va informam ca, avand in vedere Ordonantele militare nr. 1 si 2/2020, prin care se suspenda, printre altele, activitatea sportiva, suntem obligati de Ordonanta 30/2020 (articolul XV, alineatul 2) sa suspendam contractele de activitate sportiva pe durata starii de urgenta.Participantii la activitatea sportiva beneficiaza pe durata suspendarii contractelor de activitate sportiva de o indemnizatie de 75 la suta din drepturile in bani aferente activitatii sportive prestate, dar nu mai mult de 75 la suta din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2020 (numar 6/2020).Decizia va fi suspendata in momentul in care oficialitatile vor ridica starea de urgenta. Sa speram ca acest lucru se va petrece cat mai repede posibil", se mai arata in comunicat.