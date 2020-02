Cu o Cristina Neagu intr-o zi mare, CSM Bucuresti a invins lidera grupei principale din Liga Campionilor

Ziare.

Un meci care a facut parte din a doua etapa a grupei principale 1 din Liga Campionilor la handbal feminin. Un meci cu spatele la zid pentru vicecampioana Romaniei, care era obligata sa invinga, fiind pe ultimul loc in grupa inainte de partida, cu doar 3 puncte.Metz, de partea cealalta, era lidera neinvinsa din grupa noastra principala, cu 8 puncte la activ, iar evolutia fetelor noastre a fost una excelenta. CSM a invins cu scorul de 32-27, plus 5 goluri asadar, dupa ce la pauza avansul era unul mult mai fragil, 16-14.Cu 6 meciuri la activ, CSM Bucuresti este acum pe locul 5, cu 5 puncte la activ, la egalitate cu Vipers, din Norvegia.In actuala runda mai trebuie sa se dispute partida Esbjerg - Ferencvaros, iar daca maghiarele inving ne vor egala si pe noi CSM, dar si pe Vipers.Metz ramane lidera grupei cu 8 puncte, fiind urmata de Rostov cu 7 lungimi, plus Esbjerg cu 6. Cristina Neagu a facut un meci senzational pentru CSM, marcand inca din prima parte 10 goluri, fiind ajutata si de reflexele senzationale din poarta ale Denisei Dedu, portarita nationalei de handbal feminin a Romaniei. Pana la urma, Neagu a terminat cu 14 goluri marcate partida, fiind de departe MVP-ul jocului.Caseta tehnica a partidei:De la ora 18 va intra in arena si campioana Romaniei la handbal, SCM Ramnicu Valcea, care va evolua in deplasare la Savehof.Tot azi, in Cupa EHF , Magura Cisnadie a pierdut pe teren propriu cu Podravka, scor 29-31.