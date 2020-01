Cum explica antrenorul lui CSM Bucuresti infrangerea usturatoare din Ungaria

Ziare.

Antrenorul bucurestencelor felicita jucatoare maghiare pentru ca au facut un meci excelent."In primul rand trebuie sa o felicit pe Ferencvaros, cred ca au jucat unul dintre cele mai bune meciuri ale lor, unul excelent. Am jucat de multe ori impotriva lor in ultimii ani, iar astazi au avut o prestatie de top. Ne-au ranit in atatea moduri in prima repriza incat, daca trebuie sa folosesc o expresie, ne-a fost dificil sa oprim sangerarea. Apoi si-au luat avant si a fost aproape imposibil sa mai reintram in meci. Asadar, felicitari lor, au meritat pe deplin aceasta victorie", a sus Adi Vasile, potrivit Telekom Sport Vicecampioana Romaniei a fost surclasata in Ungaria, de Ferencvaros, scor 33-23 (19-10).Echipa antrenata de Adi Vasile a fost chiar condusa la 14 goluri de unguroaice, care inaintea acestui meci se aflau pe ultimul loc in grupa.Acum, ultima pozitie in Grupa Principala I este ocupata de bucurestence, cu doar 3 puncte stranse in 5 meciuri.Golurile lui CSM Bucuresti au fost marcate de Cristina Neagu (7), Andrea Lekic (6), Crina Pintea (4), Dragana Cvijic (3) si Iulia Curea (2).Etapa viitoare, programata peste o saptamana, CSM Bucuresti va primi vizita lui Metz Handball, aflata pe primul loc in clasamentul grupei.