EHF pregateste un scenariu interesant si vrea un turneu final cu 8 echipe in Champions League. Ce se intampla cu CSM Bucuresti si Ramnicu Valcea

Daca EHF ar lua oficial aceasta decizie, atat CSM Bucuresti , cat si SCM Ramnicu Valcea s-ar califica in turneul final de la Budapesta, unde ar fi trebuit sa participe doar 4 echipe. In sferturile de finala, CSM ar fi dat piept cu Gyor, iar campioana Ramnicu Valcea ar fi avut o dubla mansa cu Metz, din Franta.De partea cealalta, la masculin, Dinamo ar juca cu PSG in iunie, iar daca ar triumfa in aceasta dubla mansa, ar ajunge intr-un Final 8 de senzatie.Primul plan al celor de la EHF ar fi fost amanarea Final 4 pana in luna august, dar varianta nu este agreata de cluburile mari din Europa, dupa cum scrie cotidianul ProSport Turneul final 8 la baieti s-ar tine la Koln, in Germania, iar pentru a ajunge acolo, Dinamo va trebui sa treaca in dubla mansa de PSG, intre 8 si 14 iunie. Turneul final de la baieti ar avea loc in Germania intre 22 - 24 iunie, daca totul va reveni la firesc cat mai repede posibil in Europa, din punct de vedere sanitar.PSG e una dintre cele mai bogate echipe de handbal din lume, cu un buget de peste 20 de milioane de euro.La handbal feminin , Gyor, teoretic viitoarea adversara a lui CSM Bucuresti, este campioana en-titre.D.A.