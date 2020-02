Gabi Szabo iese la atac: "La CSM Bucuresti am gasit neveste de politicieni si oameni fara nicio pregatire". Ce spune despre relatia cu Firea

Ziare.

Directorul general al CSM Bucuresti spune ca atunci cand a preluat functia de la Alin Petrache a gasit "neveste de politicieni si oameni fara nicio pregatire"."Cand am venit la CSM am gasit sotii de fosti politicieni... Despre asta vorbim. De-asta suntem toata ziua in presa, de-asta suntem filmati, fotografiati, de-asta nimic nu este bun. De-asta, de-asta, de-asta! Pentru ca nu am mai acceptat asemenea compromis! Facem compromis, ca e normal, dar nu cu banul public. Atentie, reiterez: banul public! Nu este nici banul meu, nici banul lor, este banul cetatenilor. Noi, pentru banul cetatenilor, trebuie sa eficientizam! Si pentru asta, da, am vazut, sunt in ziare. Dar nimeni nu a intrebat aici de ce la anumite sporturi aveti oameni fara nicio pregatire. Fara nicio pregatire", a spus Szabo intr-un interviu acordat Fanatik Recent, in presa a aparut un zvon potrivit caruia fosta atleta s-ar afla la cutite cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, si ar fi pe punctul de a fi concediata.Gabi Szabo infirma, insa, categoric aceasta stire venita pe surse."Nu va suparati, dar mi se pare inadmisibil sa vin si sa dezmint minciuni si zvonuri. Daca vreodata am tensiuni cu cineva, nu merg la presa sa le spun. O chem in fata mea, discut cu acea persoana si decidem ce se intampla. Nu inteleg unde este tensiunea? Accept sa vin sa coordonez acest club. Facem lucrurile pe care le facem impreuna si asa mai departe. Plus ca eu nu lucrez direct cu Primarul General. Eu lucrez cu viceprimarul (Aurelian Badulescu - n.red.) prin ordinul dat de Primarul General. Deci, lucrul meu este direct cu viceprimarul Capitalei. Eu niciodata nu m-am certat cu nimeni, n-am avut tensiuni cu nimeni", a conchis Szabo.Gabi Szabo a fost numita in functia de director general al lui CSM Bucuresti in 2017.