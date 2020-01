Gabriela Firea reactioneaza vehement in cazul unei posibile demiteri a Gabrielei Szabo de la CSM Bucuresti

Ziare.

Gabriela Firea exclude aceasta varianta si, de asemenea, neaga ca finantarea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti a fost oprita."Primarul General, Gabriela Firea, respinge ferm informatiile false referitoare la conducerea CSM Bucuresti si anunta ca NU intentioneaza sa o demita pe Gabriela Szabo din functia pe care aceasta o detine.Precizam ca finantarea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti nu "este oprita", asa cum eronat se afirma in articol, ci este influentata de faptul ca, pana in prezent, Guvernul nu a alocat fonduri suficiente pentru Primaria Capitalei", se arata intr-un comunicat al Primariei.Conform articolului publicat de portalul Fanatik, Gabriela Firea ar fi nemultumita de cheltuielile uriase facute la sectia feminina de handbal in raport cu rezultatele avute.Tot in articolul respectiv se mai arata ca Szabo refuza sa renunte la postul de director general de la CSM Bucuresti, pe care l-a castigat prin concurs. Tocmai din acest motiv, Firea ar fi oprit finantarea CSM Bucuresti, cu gandul ca Szabo va pleca in aceste conditii.I.G.