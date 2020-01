Gabriela Firea vrea sa o dea afara pe Gabi Szabo - surse

Ziare.

Conform Fanatik , Firea ar fi nemultumita de cheltuielile uriase facute la sectia feminina de handbal in raport cu rezultatele avute.Totusi, Szabo refuza sa renunte la postul de director general de la CSM Bucuresti, pe care l-a castigat prin concurs.Tocmai din acest motiv, Firea ar fi oprit finantarea CSM Bucuresti, cu gandul ca Szabo va pleca in aceste conditii.Fanatik mai sustine ca, dupa aceasta decizie, Szabo ar fi sistat anumite plati catre apropiatii Gabrielei Firea: manageri, administratori ai unor sali in care se pregatesc sportivii CSM Bucuresti si alti angajati.Gabriela Firea nu a oferit momentan un punct de vedere in legatura cu acest subiect.Top salarii CSM Bucuresti: Cristina Neagu - 17.500 de euro pe lunaNora Mork - 14.200 de euro pe lunaAndrea Lekic - 11.300 de euro pe lunaC.S.