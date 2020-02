L'Equipe anunta un transfer spectaculos la CSM Bucuresti

Ziare.

Siraba Dembele-Pavlovic, in varsta de 33 ani, campioana mondiala (2017) si europeana (2018), cu nationala franceza, a devenit mama unor gemeni in noiembrie 2019. Ea nu a mai jucat de la inceputul lunii aprilie a anului trecut, iar acum a revenit la antrenamente cu obiectivul de a-si recapata locul in nationala Frantei in vederea Jocurilor Olimpice de la Tokyo (24 iulie - 9 august).Dupa JO 2020, extrema stanga se va desparti de Toulon, desi este legata prin contract de aceasta formatie pana in 2021, urmand sa semneze cu CSM Bucuresti, campioana Europei in 2018 si una dintre fortele continentului, subliniaza L'Equipe.Dembele a mai jucat in strainatate in Danemarca (Randers, 2012-2013), Macedonia (Vardar Skopje, 2013-2016) si Rusia (Rostov, 2016-2018).Toulon a gasit deja o inlocuitoare pentru Siraba Dembele, in persoana jucatoarei Marine Dupuis (27 ani), de la formatia ES Besancon, care a semnat pe doua sezoane.