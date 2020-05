Nora Mork, starul echipei CSM Bucuresti, s-a operat pentru a zecea oara la genunchi

Ziare.

com

Mork s-a operat in luna februarie, cand s-a prezentat la un control, la sase luni distanta de la ultima operatie suferita la ligamentele incrucisate ale genunchiului drept, o informatie oferita de postul norvegian TV2 Sport."A fost a zecea operatie la genunchi in cariera de 29 de ani. Dar ea a tinut secretul ultimei interventii fata de public", scrie sursa citata mai sus despre campioana olimpica si mondiala in handbalul feminin."A fost greu atunci, am fost stresata si nu am vrut sa spun nimic. Am vrut doar sa ma asigur ca merge bine. Meniscul trebuia fixat", puncta Mork, care in ultimii 2 ani a suferit 6 incizii si doua operatii la acelasi genunchi drept afectat.Nora Mork joaca pe postul de inter dreapta, cum este si Cristina Neagu , iar ea a apucat sa evolueze un singur meci pentru CSM Bucuresti, in august 2019, in Supercupa Romaniei, castigata de echipa sa cu 29-23, intr-o partida cu rivala SCM Rm. Valcea. La acel meci, Mork s-a accidentat din nou.Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal va lua luni o decizie in privinta incheierii sezonului 2019-2020.D.A.