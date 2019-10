Performanta superba pentru Denisa Dedu in Liga Campionilor

Ziare.

Dedu a impresionat in meciul castigat de vicecampioana Romaniei cu 24-22 pe terenul echipei daneze Team Esbjerg, duminica, avand nu mai putin de 16 mingi parate din 38 de suturi, cu un procentaj de 42%.Portarul echipei nationale a Romaniei a primit doar opt goluri in prima repriza si a castigat duelul cu celelalte doua contracandidate in ancheta, Heidi Loke (Vipers Kristiansand) si Alja Varagic (RK Krim Mercator Ljubljana).De asemenea, partida dintre Esbjerg si CSM Bucuresti a fost desemnata cea mai buna din prima etapa a grupelor.