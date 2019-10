Pierdere grea pentru handbalul romanesc: O jucatoare de top si-a anuntat retragerea

Ziare.

Jucatoare de la CSM Bucuresti intentioneaza sa puna capat carierei de handbalista la sfarsitul acestui sezon."Cred ca va fi ultimul meu an, la anul probabil ma voi retrage de pe terenul de handbal, de pe parchet, ca si jucatoare", a spus Iulia Curea pentru Telekom Sport "Imi doresc sa raman in club, imi doresc sa raman alaturi de echipa, imi doresc sa raman in continuare sa pot transmite informatiile pe care le detin si de care avem nevoie, de care o echipa are nevoie", a adaugat aceasta.Iulia Curea are 37 de ani si joaca la CSM Bucuresti din 2014. Din 2006 pana in 2013 a evoluat pentru Oltchim Ramnicu Valcea.A acumulat 88 de prezente si 213 goluri pentru nationala Romaniei.