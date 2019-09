Start catastrofal de sezon pentru CSM Bucuresti

Ziare.

HC Zalau, echipa antrenata de Gheorghe Tadici, a invins CSM cu 25-24, castigand asadar in fata echipei favorite numarul 1 la titlu prin prisma investitiilor facute la echipa in aceasta vara. La pauza, scorul a fost egal, 13-13. Tot in prima etapa, Valcea a castigat clar cu Dunarea Braila, scor 24-18.CSM a jucat in aceasta prima etapa fara Cristina Neagu , inca nerefacuta dupa accidentarea la genunchi, plus fara Nora Mork, accidentata din nou grav la un antrenament.Pana la aceasta infrangere, CSM avea 13 victorii la rand in fata celor de la Zalau, ultima victorie a lui Tadici datand din noiembrie 2013, scor 24-22, tot cu Tadici pe banca, fostul antrenor si al nationalei Romaniei.La clubul CSM Bucuresti sunt multe probleme financiare, iar in aceasta vara mai multe cluburi sportive si-au inchis activitatea, e vorba de cele de volei masculin si feminin, plus cea de rugby masculin, probleme mari fiind intalnite si la echipa de handbal baieti.Andreea Klikovac, Denisa Dedu, Crina Printea, Gabi Perianu, Grbici sau Carmen Martin ar fi cateva dintre transferurile facute de cei de la CSM in acest sezon, plus Nora Mork, acum din nou accidentata, plus reusita prelungirii contractului cu Neagu, care inca este nerefacuta.In Supercupa Romaniei, CSM a dispus de campioana SCM Ramnicu Valcea cu 28-23.