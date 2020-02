Transfer spectaculos reusit de CSM Bucuresti - oficial

Ziare.

Echipa finantata de Primaria Capitalei a anuntat, vineri, transferul vicecampioanei mondiale Alexandrina "Sandy" Cabral Barbosa.Nascuta la Lisabona, la data de 5 mai 1986, Alexandrina "Sandy" Cabral Barbosa a obtinut cetatenia spaniola in 2012 si vine la CSM Bucuresti de la formatia de prima liga din Franta, Nantes, pentru care a evoluat din 2018.Sandy se afla la cea de-a treia aventura in Romania, dupa ce a mai jucat pentru Rulmentul Brasov (2008-2010) si Oltchim Ramnicu Valcea (2012-2013).Desemnata "Cel mai bun inter stanga" la Campionatul Mondial din 2019, Barbosa este castigatoare a Cupei EHF, in 2017, cu Rostov Don, si a disputat o finala a Ligii Campionilor, in 2011, cu SD Itxaco."Sunt foarte fericita ca am semnat cu CSM Bucuresti, este un club care isi doreste performanta. Avem o echipa frumoasa, cu jucatoare de valoare si un public extraordinar. Sper sa-mi ajut viitoarele coechipiere sa indeplinim obiectivele clubului", a spus Sandy Barbosa pentru site-ul oficial al "tigroaicelor"